Lenker unverletzt Baum blockierte den Weg: Lenker kam von der Straße ab Peggau

Am heutigen Sonntagvormittag, dem 5. Feber, wurde die Freiwillige Feuerwehr Friesach-Wörth zu einem Einsatz alarmiert. Ein Baum hatte die Straße blockiert. Als der Lenker ausweichen wollte, kam er von der Straße ab und das Auto kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Für den Lenker ging der Unfall glimpflich aus, er blieb unverletzt. “Wir konnten das Leichtfahrzeug mittels Seilwinden unbeschädigt auf die Straße zurück bringen und an einer sicheren Stelle abstellen. In weiterer Folge wurde der Baum von der Straße entfernt und die Straße gereinigt”, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Friesach-Wörth.