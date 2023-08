Identifikation noch nicht möglich Bewohner nach Brand vermisst: Nun wurde ver­brannte Leiche gefunden Greutschach - In der Nacht auf Sonntag wurden mehrere Einsatzkräfte zu einem Brand alarmiert. Ein Haus stand in Flammen. Der 51-jährige Bewohner war zu jenem Zeitpunkt nicht auffindbar. Nun wurden menschliche Überreste gefunden. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (147 Wörter) © Bachhiesl Artikel zum Thema Haus in Voll­brand: Suche nach Be­wohner (51) läuft

In Greutschach (Gemeinde Griffen) kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem Großeinsatz. Aus noch unbekannter Ursache brach bei einem Haus ein Brand aus. Zahlreiche Einsatzkräfte wurden alarmiert. Bei deren Ankunft stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Vom 51-jährigen Hausbesitzer und Bewohner fehlte jede Spur. Wir haben berichtet.

Verbrannte Überreste gefunden

Wie die Polizei nun bekannt gab, wurden am Nachmittag verbrannte, menschliche Überreste in der Brandruine gefunden. Eine Identifikation war bis jetzt nicht möglich. Somit ist noch unklar, ob es sich bei der Leiche, um den vermissten Bewohner handle. Am Montag soll eine Obduktion stattfinden und Klarheit zur Identität verschaffen.

Brandursache weiterhin unklar

Bei dem Feuer brannte das Einfamilienhaus bis auf die Grundmauern ab. Die Brandursache ist weiterhin unbekannt. “Eine abschließende Klärung der Brandursache war bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich”, heißt es seitens der Polizei.