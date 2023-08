Spiel gegen Black Wings heute In der Verteidigung: Layne Viveiros verstärkt den VSV bis Saison­ende Villach - Nach dem Abgang von Kevin Moderer schließen die „Adler“ nunmehr die entstandene Lücke in der Verteidigung: Layne Viveiros wird von den Pioneers Vorarlberg ausgeliehen und verstärkt bis Saisonende die blau-weiße Defensive. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (232 Wörter) © Krammer / VSV

Heute Abend wollen sich die „Adler“ in Linz mit einem Sieg in der regulären Spielzeit vorzeitig für das Playoff-Viertelfinale qualifizieren. Das Match startet um 17.30 Uhr. Nach den beiden Siegen zuletzt auswärts gegen den Lokalrivalen KAC sowie gegen Bozen haben die Blau-Weißen eindeutig unter Beweis gestellt, dass sie heuer in den Playoffs ein ganz gewichtiges Wort mitreden möchten. Bei den „Adlern“ wird Jamie Fraser sein Debüt geben und den angeschlagenen Simon Despres (Unterkörper-Verletzung) ersetzen.

Viveiros unterschreibt bis Saisonende

Die Defensive ist jedoch nach dem Abgang und Karriereende von Kevin Moderer sowie dem verletzungsbedingten Ausfall von Julian Payr personell etwas dünn besetzt. Deshalb hat man den österreichischen Verteidiger Layne Viveiros bis zum Ende der Saison verpflichtet. Viveiros, der sieben Saisonen in den Diensten von Red Bull Salzburg stand, und 2020/21 insgesamt 13 Spiele für die Augsburg Panthers in der DEL absolvierte, erzielte in der laufenden Saison für die Pioneers Vorarlberg in 39 Spielen acht Punkte (zwei Tore, sechs Assists). Viveiros freut sich schon auf sein Engagement in Villach: „Ich möchte mit dem VSV in den Play-offs spielen und gemeinsam richtig erfolgreich sein.“

Heute Abend treffen die Blau-Weißen um 17:30 Uhr auswärts auf die Black Wings Linz. Das Match in der „Linz-AG-Arena” wird live auf Puls 24 im Free-TV übertragen.

