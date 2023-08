TiKo Klagenfurt

Diese Vier­beiner sind auf der Suche nach einem liebe­vollen Zu­hause

Klagenfurt - Was gibt es Schöneres als das Zusammenleben mit einem Haustier? Im TiKo in Klagenfurt suchen wieder zahlreiche Tiere ein neues Zuhause. So wünschen sich auch Hund "Pablo Picasso" und Katze "Mausi" ein neues Wohlfühl-Plätzchen.

von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (121 Wörter)