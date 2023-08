Super! 9:1 - VSV Unihockey holt sich den Derby-Sieg Villach - Nach einer überzeugenden Leistung beim Derby schickte der VSV Unihockey den KAC Floorball mit 9:1 nach Hause. Bei vollem Haus in der Ballsporthalle Villach/St. Martin erspielte sich der VSV mit ertklassigen Spielzügen viele Torchancen und Tore. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (80 Wörter) © KK/VSV Unihockey

Nächsten Samstag folgt in Villach auch schon das nächste Schlüsselspiel – Der VSV spielt zu Hause gegen das ungarische Team “Phoenix Fireball” wo es im direkten Duell um den vierten Platz in der Tabelle geht, der die Qualifikation für das Playoff der IFL zur Folge hätte. Übrigens: Vor dem gestrigem “Hauptspiel” war ein Special-Derby am Großfeld für den Nachwuchs am Programm. Im Anschluss begleiteten die Nachwuchsspieler beider Mannschaften die Spieler auf das Spielfeld.