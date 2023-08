Noch 200 Haushalte ohne Strom

Strom­ausfall nach Sturm: 140 Monteure im Einsatz

Kärnten - Die orkanartigen Böen am Samstag sorgten in ganz Kärnten für Stromausfälle. Die Monteure arbeiten auf Hochdruck an der Wiederherstellung der Stromversorgung. Derzeit sind noch 200 Haushalte ohne Strom.

von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (56 Wörter)