Mannschaft aus Paternion auf Platz 1

Über 100 Teil­nehmer beim Kärntner Eis­stock­turnier der SPÖ

Villach - Am heutigen Sonntag, dem 5. Feber, fand in Villach das 16.te Kärntner Eisstockturnier der SPÖ statt. Über 100 Teilnehmer traten an.

von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (155 Wörter)