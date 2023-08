Auf Beutezeug Drei Einbrüche in einer Nacht: Täter stahl Bargeld & Zigaretten Pörtschach - In der Nacht auf heute kam es in Klagenfurt zu drei Einbrüchen. Der bislang unbekannte Täter stahl dabei Bargeld und Zigaretten aus zwei Lokalen und einer Trafik. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (54 Wörter) © Egon Weissheimer

Ein bisher unbekannter Täter brach in der Nacht zum heutigen Sonntag, dem 5. Feber, in zwei Lokale und eine Trafik in Klagenfurt ein. Aus den Lokalen als auch aus der Trafik stahl der Unbekannte Bargeld und Zigaretten in unbekannter Höhe. Wie die Polizei mitteilt, steht die Höhe des Gesamtschadens noch nicht fest.