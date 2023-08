Prozess am Montag Zwei Mädchen ver­gewaltigt: Fall kommt zehn Jahre später vor Gericht Klagenfurt/ Villach - 2013 soll ein junger Erwachsener in Villach zwei Mädchen massiv vergewaltigt haben. Nun, zehn Jahre später, kommt der Fall vor Gericht. Der Mann wird wegen Vergewaltigung und schwerem sexuellen Missbrauch angeklagt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (69 Wörter) © 5min.at

Am Montag, dem 6. Feber, muss sich ein junger Erwachsener vor einem Schöffengericht in Klagenfurt verantworten. Er wird wegen Vergewaltigung und schwerem sexuellen Missbrauch angeklagt. Der Mann soll im Sommer 2013 in Villach zwei Mädchen mehrfach massiv vergewaltigt und schwer sexuell missbraucht haben. Nun, zehn Jahre später, wird der Fall am Klagenfurter Landesgericht verhandelt. Den Vorsitz bei dem Prozess übernimmt Richter Dr. Michael Schofnegger. Es gilt die Unschuldsvermutung.