Neue Trafostation Stadt Graz investiert in Kunsteislaufplatz Graz - Das Landessportzentrum wird heuer und im kommenden Jahr umfassend saniert, wobei die Freiflächen vor dem Sportzentrum von diesen Planungen bislang unberührt geblieben sind. Da sich der Kunsteislaufplatz "Grazer Winterwelt" allerdings auf diesen Freiflächen befindet, müsste auf diesem Areal eine neue Umspannstation integriert werden. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (74 Wörter) © Pixabay / Manfred Richter

Nun ist das Land Steiermark, das die Gesamtkosten für die Sanierung des Sportbaus trägt, an die Stadt Graz mit der Bitte um Kostenübernahme für eine Trafostation herangetreten. Am Freitag, dem 3. Feber, stimmten die Stadträte in der Stadtsenatssitzung ohne weitere Einwände zu, dass insgesamt 173.700 Euro aus dem Budget 2023 dafür herangezogen werden. Diese Trafostation wird in Zukunft auch Strom für angrenzende Veranstaltungen im Park verwendet werden können.