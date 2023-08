Tuning-Messe Be­kommt Kärnten heuer ein weiteres Event für Auto­tuning-Fans? Kärnten - Heuer soll zum ersten Mal die Tuning-Messe stattfinden. Zeitgleich mit dem GTI-Treffen sollen Autotuning-Fans rund um Christi Himmelfahrt auch auf das Klagenfurter Messegelände gelockt werden. Vorausgesetzt, man erreicht bis zum 10. März die Mindestteilnehmerzahl. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (164 Wörter) © Daniel Raunig

Nachdem sich die XS Carnight aus Kärnten verabschiedet hat, soll nun die neue Tuning-Messe zahlreiche Autotuning-Fans auf die Klagenfurter Messe locken. Es ist allseits bekannt, dass die GTI-Treffen in Kärnten ein heiß diskutiertes Thema ist. Einerseits sprechen sich Besucher-Zahlen für die Beliebtheit der Events aus. Andererseits sorgten die GTI-Treffen oftmals für Negativ-Schlagzeilen: Politik und Anrainer sprachen sich gegen die Autotuning-Events aus, auch die Polizei verstärkte ihre Präsenz bei den GTI-Treffen. Allein im Vorjahr wurden hunderte Kennzeichen wurden abgenommen und es hagelte nur so an Anzeigen für die Autotuning-Fans.

Messe findet zeitgleich mit GTI-Treffen statt

Hier kommt nun die Tuning-Messe ins Spiel. Die Idee dahinter ist, für ein gesittetes und organisiertes Zusammenkommen der Autotuning-Szene zu sorgen und zudem dennoch den Auftritt rund um den Wörthersee zu bewahren. Somit findet die Tuning-Messe, zeitgleich mit dem GTI-Treffen, rund um Christi Himmelfahrt statt. Vorausgesetzt, man erreicht bis zum 10. März die Mindestteilnehmerzahl. Näheres zur Anmeldung findest du hier.