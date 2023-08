Gratulation

3:2 - Graz99ers holen sich den Sieg gegen Laibach in der Verlängerung

Graz - Heute traten sich die Graz99ers und der HK SZ Olimpija am Eis gegenüber. Mit einem 3:2 in der Verlängerung gingen am heutigen Abend die Grazer als Sieger nachhause.