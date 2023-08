Spitze! 3:1 - Klarer Sieg für KAC gegen Asiago Klagenfurt - Am heutigen Sonntagnachmittag standen sich der EC-KAC und Migross Supermercati Asiago Hockey am Eis der Heidi-Horten-Arena gegenüber. Mit 3:1 gewinnen die Rotjacken ganz klar die Partie. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (143 Wörter) © EC-KAC/Kuess

Der EC-KAC agierte im Startdrittel deutlich überlegen und vermochte dies auch auf der Anzeigetafel zum Ausdruck zu bringen: Nach seiner Scheibeneroberung setzte Tičar Ganahl in Szene, der aus spitzem Winkel ins halbleere Tor vollendete, von Fraser bedient, verdoppelte Bukarts von den Hashmarks aus die rot-weiße Führung. Im mittleren Abschnitt verloren die Rotjacken dann ihren Schwung und mussten in einem Überzahlspiel den Anschlusstreffer hinnehmen, als Finoro von der Halfwall aus McShane fand, der Dahm mit einem Haken auf die Rückhand verlud und einschob. Noch vor der zweiten Pause schrieben die Klagenfurter aber im Powerplay auch selbst an, Hochegger tippte am Crease einen Postma-Schuss von Linksaußen in die Maschen. In den finalen 20 Minuten eröffnete der EC-KAC den Gästen kaum Möglichkeiten, das Score zu verkürzen, knapp 4.000 Fans bejubelten den fünften Rotjacken-Erfolg in den letzten sechs Partien.