Prognose Wetter am Montag: Kärntner starten mit Sonnen­schein in die Woche Kärnten - Die neue Woche startet mit Sonnenschein für die Kärntner. Hin und wieder könnten Wolkenfelder allerdings die Sonne verdecken. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) © KK/MarEng

Harmlose, aber doch kompakte Wolkenfelder könnten am Montag häufig den Sonnenschein trüben. “Längere sonnige Phasen sind am ehesten am Vormittag und zu Mittag ganz im Westen möglich, am Abend beginnen die Wolken, dann von Nordosten ausgehend aufzulockern”, so die Experten der GeoSphere. Die Temperaturen liegen zwischen -3 und 2 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.