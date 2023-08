Wetterprognose Mit diesem Wetter starten die Steirer in die neue Woche Steiermark - Der Sonnenschein am Montag wird von den Wolkenfeldern eher getrübt sein. Die Temperaturen kommen über -2 und 1 Grad nicht hinaus. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (76 Wörter) © Roberto Tauschmann/KK

Harmlose, aber doch kompakte Wolkenfelder könnten am Montag häufig den Sonnenschein trüben. „ Zum Abend hin beginnen die Wolken in hohen Schichten von Nordosten her einerseits aufzulockern, andererseits können sich im Süden teils hochnebelartige Wolken ausbreiten, und zwar vor allem im Nahbereich des westlichen Randgebirges”, so die Experten der GeoSphere. Die Temperaturen liegen zwischen -2 und 1 Grad.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.