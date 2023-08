Vater und Sohn festgenommen Polizistin schwer verletzt: Streit um ungültiges Busticket eskalierte Lend - Bei einer Amtshandlung Sonntagabend, 5. Feber 2023, mussten zwei Männer nach diversen strafbaren Handlungen festgenommen werden. Eine Polizistin wurde dabei, dem strafrechtlichen Grade nach, schwer verletzt. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (217 Wörter) © 5min.at

Ein 19-jähriger Slowene wollte gegen 20 Uhr mit dem Intercitybus von Graz nach Villach fahren. Da er im Bus kein gültiges Ticket vorweisen konnte, forderte ihn der Buslenker zum Verlassen des Beförderungsmittels auf. Ebenfalls befand sich der Vater des 19-Jährigen, ein 48 Jahre alter Slowene, im Bus. Obwohl der Vater seinem Sohn nach einiger Zeit ein gültiges Ticket zukommen ließ, verweigerte der Buslenker wegen des sonderbaren Verhaltens des 19-Jährigen diesem die Mitfahrt.

19-Jähriger wollte Polizisten beißen

Aufgrund der Tatsache, dass der in der Zwischenzeit aufbrausend gewordene 19-Jährige aus freien Stücken den Bus nicht verlassen wollte, wurde die Polizei zum Vorfallort gerufen. Da der Mann auch den mehrfachen Aufforderungen der Polizei, den Bus zu verlassen, nicht nachkam, wurde er festgenommen. Dabei stieß er eine Polizistin zu Boden und versuchte einen weiteren Polizisten zu beißen.

Vater mischte sich ein

Da der Vater die Festnahme seines Sohnes aktiv verhindern wollte und sich laufend in Amtshandlung einmischte, musste auch er festgenommen werden. Die Polizistin erlitt Prellungen am Ellbogen und Abschürfungen an den Knien und wurde im UKH Graz ärztlich versorgt. Sie verblieb im Dienst. Der 19-Jährige wurde in das Polizeianhaltezentrum Graz eingeliefert. Nachdem der 48-Jährige sein Verhalten eingestellt hatte, wurde dessen Festnahme aufgehoben. Beide Männer werden wegen angezeigt.