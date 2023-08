Herzhafte Spendenaktion Cool: Ziegel essen und das Hotel Wörthersee retten Klagenfurt - Der Verein "Ein Ziegel trägt Geschichte" wurde zur Rettung des Wörthersee Hotels gegründet. Sei versuchen mit allen Mitteln den Verfall des Hotels zu stoppen. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (117 Wörter) © 5min.at

“Das denkmalgeschützte Gebäude darf nicht zur Opfer der Lieblosigkeit werden”, heißt es von Verein “Ein Ziegel trägt Geschichte”. Die Konditorei Korbelius in Klagenfurt beginnt heute Nachmittag, den 6. Februar 2023, mit dem Verkauf des essbaren “Ziegels” und sammelt somit Spenden für den Verein.

Ziegel gegen den Süß-Hunger

Ab jetzt heißt es “Ziegel essen um das Hotel Wörthersee zu retten”. Die Konditorei Korbelius in Klagenfurt bietet eine Köstlichkeit in Ziegel-Design an, um somit die Spendenaktion symbolisch auch voranzutreiben. Pro gekauften “Ziegel” wird ein Euro gespendet. Sollten nicht genügend Spenden in den Sammeltopf gelangen, dann werden die Gelder an gemeinnützige Vereine und Institutionen zum Schutz von Kulturgütern gespendet.