"Dritter Platz"

17 Verkehrstote weniger als im Vorjahr

Kärnten - Die Zahl der Verkehrstoten ist in Kärnten von 38 im Jahr 2021 auf 21 im Vorjahr deutlich zurückgegangen. Im Vorjahr gab es pro 100.000 Einwohner nur in Wien und Salzburg weniger Verkehrstote als in Kärnten. Weitere Maßnahmen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sind nötig, betont der VCÖ.

