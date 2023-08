Kosten von 400.000 Euro Schlechter Zustand: Weg­anlage "Unterer Hohensaß" wird generalsaniert St. Peter/Radenthein - Die desolate Weganlage „Unterer Hohensaß“ in der Ortschaft St. Peter muss saniert werden. Im Zuge dessen wird auch die Böschung gesichert. Die Kosten von 400.000 Euro werden Großteils über das Agrarreferat von Landesrat Martin Gruber gefördert. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (290 Wörter) LR Martin Gruber und Bürgermeister Michael Maier freuen sich über die Sanierung © Büro LR Gruber

Der knapp 900 Meter lange, teilweise sehr steile Güterweg „Unterer Hohensaß“ führt von der Radentheiner Gemeindestraße St. Peter zur Hofstelle Grießer vlg. Gatterer und erschließt vier Bauernhöfe sowie mehrere Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche und Wald. Seit einigen Jahren schon befindet sich der Weg in einem schlechten Zustand, auch die mangelhafte Wasserführung stellt Anrainer und Verkehrsteilnehmer immer öfter vor Probleme. Nach starken Niederschlägen rinnt das Wasser unkontrolliert über die steile Böschung auf die darunterliegende Landesstraße, was zu gefährlichen Situationen führen kann.

“Sicherheit hat oberste Priorität”

„Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer hat oberste Priorität, daher wird der Weg heuer auch generalsaniert. Der Erhalt und zeitgemäße Ausbau dieser regionalen Infrastruktur ist für das Leben und Wirtschaften in ländlichen Gebieten unerlässlich“, betont Landesrat Martin Gruber (ÖVP), der als Agrarreferent für das ländliche Wegenetz in Kärnten zuständig ist. Im Zuge der Arbeiten, die in wenigen Monaten starten sollen, wird die Fahrbahn verstärkt, teilweise verbreitert und anschließend asphaltiert. Weiters werden die Böschungsneigung reguliert, die Entwässerung erneuert und Drainagen gelegt. Zur Absicherung der Böschung werden auf einer Fläche von rund 400 Quadratmetern Geogitter verbaut. Die Gesamtkosten für die Maßnahmen belaufen sich auf rund 400.000 Euro, wovon 70 Prozent aus dem Agrarreferat von Landesrat Gruber gefördert werden. Den Rest steuern die Gemeinde Radenthein und die Bringungsgemeinschaft bei. „Ohne die Fördermöglichkeit aus dem Agrarreferat von Landesrat Gruber und die finanzielle Unterstützung der Stadtgemeinde Radenthein wäre es uns nicht möglich, die Generalsanierung des Güterweges zu finanzieren. Damit wird ein wichtiger Schritt für die Lebensgrundlage im ländlichen Raum gesetzt“, freut sich Bürgermeister Michael Maier (Volkspartei-MAIER).