Pack mit an und bewirb dich bei BB-Gerüstbau! Fitnessstudio war gestern - Bei BB-Gerüstbau trainiert man heute! Villach - Du bist gern in der Natur, liebst es etwas herumzukommen und oben drauf ist es dir wichtig, dass du fit bleibst? Wir haben etwas für dich gefunden, das all diese Aspekte miteinander vereint und noch viele weitere Vorteile hat - sogar finanziell. Klingt vielversprechend, ist es auch! Wenn dich das bis jetzt angesprochen hat, dann solltest du deine Chance nutzen und dich bei der Firma BB-Gerüstbau Villach bewerben! Vielleicht bist du schon bald selbst ein erfolgreicher Gerüstbauer! von Lea Perhab 6 Minuten Lesezeit (764 Wörter) Werbung Firmenchef Patrick Bock gibt uns einen Einblick in seinen Job als Gerüstbauer. © 5 Minuten

Patrick Bock (34) ist der Chef von BB-Gerüstbau Villach und übt diese Tätigkeit seit mittlerweile zwölf Jahren aus. Wie er zum Gerüstbau gekommen ist, ist eine lange Geschichte. Wir waren vor Ort und haben für euch nachgefragt. Nach seiner Lehre ist Patrick – durch seinen Vater, der diese Tätigkeit bereits ausübte – auch in den Gerüstbau eingestiegen. Nach ca. zwei Monaten merkte er, wie sich sein Körper verändert hatte, verriet er uns. Natürlich im positiven, denn er wurde durch die körperliche Arbeit viel stärker. Er hat den Job bei seinem Vater für zwei Jahre ausgeübt und danach haben sich Patrick und ein Kollege namens Gervin Bleiweiss – aus der selben Branche – dazu entschlossen die Firma des Vaters abzukaufen. Der Name der Firma BB-Gerüstbau setzt sich also aus den Anfangsbuchstaben der Nachnamen der beiden Gründer zusammen – Bock und Bleiweiss. Im März 2012 hat sich Patrick selbstständig gemacht. Seither hat sich die Firma BB-Gerüstbau kontinuierlich weiterentwickelt und ist mittlerweile ein voller Erfolg!

"Man betätigt sich körperlich und erspart sich das Fitnessstudio." Patrick Bock

Wozu Gerüstbau?

Im Gerüstbau geht es oft hoch hinaus und Gerüstbauer sind auf Baustellen heutzutage nicht mehr wegzudenken. “Ohne Gerüstbauer, keine Baustelle”, das sagt zumindest das Gesetz. Die Gerüstbauer sorgen für die Sicherheit auf Baustellen. “Safety first”, lautet das Motto! Gerüste werden vielseitig in der Baubranche eingesetzt, zum Beispiel für Absturzsicherungen, Dacharbeiten, Fassaden, Vorwärmeschutz, usw. Neben diesem herkömmlichen Einsatz von Gerüsten, gibt es auch sogenannte Spezialgerüste. Diese Spezialgerüste kommen beispielsweise bei Infineon, Radex, Biomasseheizwerken, Kesselbauten, usw. zum Einsatz. Sie werden außerdem immer gefragter, denn mit ihnen kann man nahezu alles bauen. Auf dem Facebook Account von BB Gerüstbau findest du außerdem noch viele Fotos und Videos von Projekten, die schon umgesetzt wurden.

Hier - auf einer 30-Höhenmeter Tagesbaustelle - geht es hoch hinaus! © BB Gerüstbau Hier ist eine verankerungsfreie Schrägfassade zu sehen. © BB Gerüstbau Dank dieser Schuttrutsche für eine Badsanierung im 3. Stock ist kein Stiegen steigen mit vollen Kübeln mehr nötig! © BB Gerüstbau

Frische Luft – Herumkommen – Fit bleiben

Der Job ist nicht nur super wichtig in der Baubranche, sondern hat noch einiges zu bieten. Man ist beispielsweise ständig an der frischen Luft, immer unterwegs und sieht viele Ortschaften und das Beste daran ist: Man bleibt körperlich gesehen topfit – ohne dafür in das Fitnessstudio “pumpen” gehen zu müssen! “Du bist außerdem braun gebrannt im Sommer, wie kein anderer”, verrät uns Patrick schmunzelnd. BB-Gerüstbau ist sehr engagiert Leuten bei den alltäglichen Problemen – wortwörtlich – unter die Arme zu greifen. Einen weiteren Vorteil, den du bei BB-Gerüstbau hast, ist, dass die wirklich an NICHTS fehlt. Dir wird deine Arbeitskleidung von Schuhen, Hosen bis zu Oberteilen zur Verfügung gestellt. “Es gibt bei uns auch gratis Handschuhe, was nicht in jeder Firma so ist, hab’ ich mir sagen lassen”, erzählt Patrick mit einem breiten Lächeln im Gesicht. BB-Gerüstbau sprießt nur so von Vorteilen und – auch wenn man es nicht glaubt – es gibt noch mehr!

An Materialien fehlt es bei BB Gerüstbau mit Sicherheit nicht! © 5 Minuten

Das perfekte Plätzchen zum Gerüstbauen

Im Herbst 2020 wurde das BB-Gerüstbau-Standort neu errichtet. Es gibt einen tollen und vor allem sehr schönen Büro-Aufenthaltsraum, Waschmöglichkeiten bzw. Duschen und auch eine große Halle ist vorhanden, in der man sich entfalten und seine Arbeit “richtig gut” machen kann. Das zur Verfügung stehende Material ist zudem neuwertig. Es wurde außerdem ein großer Garagenpark dazu gebaut, der sehr gut ausgerüstet ist und auch von anderen Firmen genutzt wird. “Es ist eine Gemeinschaft entstanden, die auch sehr gut in der Nachbarschaft ankommt und auf das bin ich schon sehr stolz“, so Patrick.

Im Hintergrund sieht man, wie toll der neu Büro-Aufenthaltsraum ist! © 5 Minuten Patrick Bock bei der Arbeit. © 5 Minuten In der Halle ist auf alle Fälle jede Menge Platz! © 5 Minuten

Nutz deine Chance und bewirb dich!

Nach diesen verlockenden Zeilen hast auch jetzt du die Chance Teil der Firma BB-Gerüstbau zu werden. Gesucht werden zwei bis sechs neue Mitarbeiter. BB-Gerüstbau hat dir einiges zu bieten, wie beispielsweise eine saisonal bedingte vier Tage Woche, tägliches Outdoorfitnessprogramm, Gratis-Arbeitsbekleidung, Freizeitraum, bezahlte Pausen, Obst zur freien Entnahme und ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team. Die Entlohnung kann sich auch mehr als sehen lassen. Als Hilfsarbeiter verdienst du ab 2.000 Euro Netto im Monat und als Vorarbeiter verdienst du 2.500 bis 3.000 Euro Netto monatlich – je nach Qualifikation. Deine Aufgaben bestehen darin, dass du selbstständig Gerüste montierst und demontierst. Zudem bist du für Sicherheits- sowie Maßnahmenprüfungen verantwortlich und führst Wartungs- und Instandhaltungs-Arbeiten an Gerüsten durch. All das kannst du in in einem erfahrenen Team ausüben und hier werden auch gegenseitige Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Projekten großgeschrieben. Worauf wartest du noch? Bewirb dich jetzt und pack mit an bei der Firma BB-Gerüstbau!