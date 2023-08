Villach! Lei Lei!

Sie ist zurück: Die beliebte Kinder­faschings­party im V-Club

Villach - Wenn Vauzi, das V-Monster, nach langer Zeit wieder seinen Weg in den V-Club findet, dann weiß jedes Kind, was das zu bedeuten hat: Die legendäre Kinderfaschingsparty im V-Club ist zurück. Am 12. Februar ist es so weit. Kommt vorbei, wenn es wieder heißt "LEI LEI" im V-Club!

von Carla Staber 2 Minuten Lesezeit (298 Wörter) Werbung