Über zwei Etagen: Größte Apotheke der Steiermark eröffnet im Murpark Murpark Graz - Am Montag, 6. Februar 2023 eröffnet die Apotheke Liebenau im MURPARK Graz auf neuer Geschäftsfläche über zwei Etagen und ist damit die größte Apotheke der Steiermark sowie eine der größten Apotheken Österreichs. von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (371 Wörter) Edith Münzer gratuliert Familie Weißensteiner zur Eröffnung der größten Apotheke der Steiermark im MURPARK. © MURPARK

Auf 720 Quadratmetern und zwei Stockwerken stehen Beratung mit bis zu 12 Bedienungsplätzen und fachkundige Expertise im Fokus. Das Gesundheits- und Kosmetikangebot wird um ein umfangreiches Sortiment an Pflegeprodukten, Gesichts- und Körperbehandlungen sowie Massagen erweitert. Mithilfe des größten Lagerroboter-Automaten, der bisher in einer Apotheke in Österreich installiert wurde, ist eine sekundenschnelle Medikamentenausgabe möglich. Die Beratungsgespräche zwischen Kund:in und Pharmazeut:in werden nicht mehr durch das Holen der Medikamente unterbrochen. Die Apotheke Liebenau bietet aktuell bereits das größte Warenlager aller Apotheken in der Steiermark und dieses wird auf der neuen Geschäftsfläche noch vergrößert.

Lagerroboter als echte Hilfe

“Den Wunsch unsere Apotheke im MURPARK zu vergrößern hatten wir schon länger, daher haben wir die Flächenmöglichkeit natürlich gerne genutzt. Wir freuen uns sehr, unseren Kund:innen die Apotheke Liebenau auf der neuen Fläche von rund 720 Quadratmetern mit den erweiterten Leistungen präsentieren zu können. Besonders stolz sind wir, dass durch den Einsatz des innovativen Lagerroboters unsere Mitarbeiter:innen die Kundengespräche zum Holen der Produkte nicht mehr unterbrechen müssen. Diese werden automatisiert zum Verkaufspult transportiert. Die Wartezeiten für Kund:innen können dadurch reduziert werden. Unsere Zukunft beginnt schon heute”, freut sich Mag. Volker Weißensteiner.

© MURPARK

Das größte Kosmetiksortiment der Steiermark

Neben höchster Kompetenz im Bereich rezeptpflichtiger Medikamente und OTC Produkten erweitert die Apotheke Liebenau auch ihr bereits sehr großes Kosmetiksortiment. Im zweiten Stock der neuen Fläche befinden sich zwei Behandlungskabinen für Gesichts-, apparatische Antiaging-, Augenbrauen- und Wimpern- sowie Cellulitebehandlungen. Weiters werden Heilstein-Massagen und Harzen angeboten. Ab Ende März wird das Dienstleistungsangebot noch um klassische und medizinische Fuß- und Handpflege erweitert.

Service an erster Stelle

„Die Apotheke Liebenau ist seit Eröffnung des MURPARK 2007 erste Anlaufstelle für Kund:innen bei Gesundheits- und Kosmetikanliegen. Die Apotheke ist von Beginn an ein wesentlicher Teil unserer Nahversorgungskompetenz und für unsere Kund:innen sehr wichtig. Bestens ausgebildete Mitarbeiter:innen, Kundenfreundlichkeit und Service stehen an erster Stelle. Familie Weißensteiner ist seit Beginn unser verlässlicher und kompetenter Partner im Apotheken- und Kosmetikbereich und von großer Bedeutung für das Service- und Dienstleistungsangebot im MURPARK“, betont Edith Münzer, Center-Managerin MURPARK.