Kostenlose Krapfen: Nach zwei Jahren findet der Seniorenfasching wieder statt St. Ruprecht - Der beliebte „Faschingsklamauk" des Klagenfurter Seniorenbüros findet heuer am 15. Februar im Gemeindezentrum St. Ruprecht statt. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (137 Wörter)

Das umfangreiche Seniorenprogramm der Stadt Klagenfurt hat sich in den letzten Jahren bestens etabliert. Beliebte Veranstaltungen daraus haben viele Klagenfurter Senioren bereits fix in ihrem Kalender eingetragen. Leider konnte man in den letzten zwei Jahren vieles nicht so umsetzten wie bisher. Dazu zählte auch der Faschingsklamauk – der findet aber heuer endlich wieder im Gemeindezentrum St. Ruprecht (Kinoplatz 3) statt.

Freier Eintritt und kostenlose Krapfen

Am 15. Februar, ab 14 Uhr ist es soweit, Hubert Urach wird für stimmungsvolle Live-Musik sorgen. Der Eintritt ist frei, für die Besucher gibt es kostenlose Krapfen. „Wir freuen uns, dass wir unsere ältere Generation wieder zu Veranstaltungen einladen können. Die letzten zwei Jahre waren nicht einfach, umso schöner, dass wir das Miteinander heuer wieder genießen können! Ich freue mich auf viele Faschingsnarren!“, so Seniorenreferent Bürgermeister Christian Scheider.