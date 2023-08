Drei besten Plätze Villach, Weißensee und Köttmannsdorf holen sich die „e5-Krone 2022“ Villach - Mit einer Online-Veranstaltung wurde kürzlich der Jahresauftakt 2023 des e5-Landesprogramms für energieeffiziente und klimafreundliche Gemeinden begangen. Im Zuge dessen wurden auch die Sieger der „e5-Krone 2022“ für besonders innovative und nachahmungswürdige Projekte in den e5-Gemeinden verkündet. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (265 Wörter) SYMBOLFOTO - und Pflanzen wurden nachgesetzt. © Stadt Villach/Astrid Kompan

Energie- und Klimaschutz-Landesrätin Sara Schaar übergab die „e5-Krone 2022“ nun auch offiziell und zwar an die Stadt Villach für den ersten Platz. Villach ist damit „Wiederholungstäter“, ging doch schon die „e5-Krone 2020“ an die Draustadt.

Villach ist Sieger

Das aktuelle Sieger-Projekt „Begrünung in der Innenstadt im Schwammstadt-Prinzip“ hat die Jury überzeugt, weil es starke Vorbildwirkung für andere Städte besitzt und „eine tatsächliche innerstädtische Entsiegelung“ stattfindet. Es handelt sich dabei um eine gesamtheitliche Begrünung vom Hauptbahnhof bis zum Stadtgarten, die sukzessive umgesetzt wird.

Lebensqualität in Villach

Das Villacher Projekt dient vor allem der Klimawandel-Anpassung: Es wirkt der städtischen Hitze durch Beschattung entgegen, schützt effektiver bei Starkregen-Ereignissen und verbessert vor allem die Luftqualität: Denn Bäume wandeln nicht nur CO2 in Sauerstoff um, die filtern auch Staub und giftige Stickoxide aus der Luft. Ein wichtiger Beitrag zu mehr Lebensqualität in Villach.

Mitarbeiter-Vorteilscard

Den zweiten Platz – und damit 5.000 Euro – ergatterte die Gemeinde Weißensee für die „Weißensee MitarbeiterCARD – Sommer 2022“ als Beitrag zu einer besseren Energiebilanz. Mit dieser Vorteilscard haben Mitarbeitende in Betrieben um den See die Möglichkeit, den öffentlichen Verkehr in der Region kostenlos zu nutzen.

Mehr Biodiversität

Platz drei ging an Köttmannsdorf für die Initiative „Biodiversitätsgemeinde Köttmannsdorf – Wir tun was“, wofür es 2.500 Euro Preisgeld gibt. Vielfältige Maßnahmen sorgen für mehr Artenvielfalt in der Gemeinde. Wesentlich sind auch zahlreiche bewusstseinsbildende Maßnahmen, um der Gemeindebevölkerung vor Augen zu führen, wie man selbst einen Beitrag zu mehr Biodiversität leisten kann.