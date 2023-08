Warmbad Altersklausel sorgt für böses Blut unter den Logenbrüdern Warmbad - Nicht nur auf politischer Ebene wird heuer in Kärnten gewählt, auch in den fünf in Kärnten etablierten Freimaurerlogen fielen über etliche Aufnahmekandidaten, den sogenannten Suchenden, in den Logen die geheime Wahl die Entscheidungen über eine Aufnahme. von Manfred Wrussnig 2 Minuten Lesezeit (254 Wörter) © 5min.at / KK

In der Villacher „Paracelsusloge“ in Warmbad, gilt ab sofort eine Altersklausel, die für viel böses Blut unter den Brüdern gesorgt hat. „Bist über 60 Jahre alt, wirst nicht mehr genommen“, schimpft die Ehefrau eines Suchenden, der es nicht geschafft hat, obwohl er zum Zeitpunkt seines Aufnahmegesuches deutlich unter 60 Jahre alt war. Er hat noch zwei weitere Leidensgenossen erwischt, die ebenfalls der Altersklausen zum Opfer fielen und abgelehnt wurden. „Dafür wurden drei ‚Irgendwelche‘ akzeptiert, nur weil sie jung sind“, kritisiert sie.

“Geistige Eliten”

„Also haben in der „Paracelsus“ geistige Eliten nix mehr verloren“, schüttelt ein Bruder in einem Gespräch mit 5 Minuten traurig den Kopf. „Beispielsweise unter den Nobelpreisträger, von denen einer kaum weniger als 60 Lenze zählt, könnte da keiner mehr aufgenommen werden. Oder stellt euch vor, eine politische Partei würde so eine Klausel in ihr Programm auf nehmen“.

Wahl eines neuen Chefs

Zum Glück gilt die Altersklausel wegen eines eigenwilligen Stuhlmeisters und Logenchefs nur in Villach, in den übrigen vier Logen, die in Klagenfurt ihre Heimat haben, gilt die Klause freilich nicht. Dort wurden oder werden demnächst ein bekannter Klagenfurter Politiker, ein hoher Beamter der Landesregierung einige Ärzte und ein bekannter Veranstaltungsmanager in den Bruderkreis aufgenommen. In Villach hofft man indessen, dass die Altersregelung mit der Wahl eines neuen Chefs und sogenannten „Stuhlmeister“ die aber erst frühestens nächstes Jahr stattfinden könnte, wieder abgeschafft wird.