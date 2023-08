Ab März im ORF "Dancing Stars"-Tanz­paare stehen fest: Drei Steirer schwingen das Tanzbein Steiermark - Ab März wird bei "Dancing Star" wieder das Tanzbein geschwungen. Unter den "Stars" sind auch drei Steirer und nun steht fest, wer mit wem tanzen darf! von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (276 Wörter) © ORF/Roman Zach-Kiesling

Der Ballroom wird wieder eröffnet: Die zehn Paare wurden heute erstmals von Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll im Lorely-Saal in Wien der Öffentlichkeit präsentiert. Mit dabei sind auch drei Steirer!

“Habe ungefähr zehn Sekunden lang überlegt”

Der steirische Autor Omar Khir Alanam tanzt mit Kati Kallus: „Ich habe ungefähr zehn Sekunden lang überlegt und ‚Ja‘ zur Teilnahme gesagt. Ich konnte nicht anders. Ich habe vorher nie gedacht, dass ich das machen werde. Drehen, drehen, tanzen im Kreis – ich bin Kandidat bei ‚Dancing Stars‘!“ Ex-Rennfahrerin und Kommentatorin Corinna Kamper wird währenddessen mit Danilo Campisi über die Bühne fegen: „Ich habe im ORF-Zentrum immer die Bilder gesehen und mir gedacht, es wäre schön mitzumachen. Es ist ein komplett anderes Metier für mich – von der Männerdomäne in die Ballrobe. Ich freue mich darauf”. Außerdem tauscht der ehemalige Sturm-Graz-Präsident Hannes Kartnig das Fußballfeld gegen das Parkett und tanzt mit Catharina Malek: „Ich war früher Zuseher, habe Tanzsport-Veranstaltungen gemacht. Ich brauche eine geduldige Partnerin, ich bin schwer zu bändigen und zu führen. Aber sie macht das schon!“

Die zehn Paare Omar Khir Alanam & Kati Kallus

Michael Buchinger & Herbert Stanonik

Eveline Eselböck & Peter Erlbeck

Lucas Fendrich & Lenka Pohoralek

Corinna Kamper & Danilo Campisi

Hannes Kartnig & Catharina Malek

Lilian Klebow & Florian Gschaider

Alexander Pointner & Manuela Stöckl

Martina Reuter & Nikolaus Waltl

Karina Sarkissova & Dimitar Stefanin sind die zehn „Dancing Stars“-Paare, die ab dem 3. März 2023 freitags live um 20.15 Uhr in ORF 1 bei der 15. Staffel des ORF-1-Tanzevents alles geben, um die Jury und das Publikum mit ihren Auftritten zu begeistern.

Harte Arbeit für eine tolle Show

Bevor die zehn neuen Paare das Parkett betreten, muss jedes von ihnen ein Minimum an 50 Trainingsstunden in den ORF-Tanzstudios am Küniglberg absolvieren. Um dem Publikum Gelegenheit zu geben, alle Paare besser kennenzulernen, wird in der ersten Sendung keines von ihnen die Show verlassen müssen. Die Jurywertung und das Publikumsvoting für den ersten Solotanz werden in die zweite Ausgabe am 10. März übernommen und fließen in die Entscheidung, welches Paar als erstes die Show verlassen muss, ein.