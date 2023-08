Durch Postings bekannt gemacht 16 Monate Haft: Kärntner wegen Verge­waltigung schuldig gesprochen Villach / Kärnten - Urteil im Prozess um einen 28-jährigen Kärntner, der vor zehn Jahren zwei damals 13-jährige Mädchen in Villach vergewaltigt haben soll. Er wurde zu 16 Monaten Haft verurteilt, zwei davon muss er auch im Gefängnis verbringen. Eines der Opfer hat den Fall durch Postings auf Instagram bekannt gemacht. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (162 Wörter) © Bettina Nikolic

Im Frühsommer 2013 soll sich nach einem Discobesuch die erste der beiden Taten ereignet haben. Der damals 19-Jährige soll eines der 13-jährigen Mädchen zu sich nach Hause gelockt – sie waren Bekannte – und sie dort vergewaltigt haben. Doch erst acht Jahre später machte sie das alles öffentlich. Sie ist mittlerweile eine Influencerin auf Instagram und deutete etwas dergleichen in Postings an. Danach wurde ermittelt und es kam noch ein zweiter Fall auf, der ebenfalls ein 13-jähriges Mädchen und denselben Freundeskreis betraf. Der 19-Jährige soll sie in einem Gebüsch in Landskron vergewaltigt haben, berichten Medien.

Angeklagter nimmt Urteil nicht an

Der Angeklagte selbst meinte, nicht schuldig zu sein. Er wurde dennoch zu 16 Monaten Haft und 3.000 Euro Geldstrafe, die er an eine der Frauen zahlen muss, verurteilt. Zwei Monate der 16 muss er auch im Gefängnis verbringen – sofern das Urteil auch zustande kommt, da der Angeklagte es nicht annahm und Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung einlegte.