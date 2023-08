Polizei ermittelt Haben Wolfsberger Diebe auch zwei Geschäfte in Klagenfurt bestohlen? Wolfsberg / Klagenfurt - Am 2. Februar haben zwei unbekannte Täter in einem Wolfsberger Einkaufsmarkt Kaffeemaschinen und Werkzeuge im Wert von mehr als tausend Euro gestohlen. Ebenfalls am 2. und am heutigen 6. Februar sollen, nach derzeitigen Ermittlungen, dieselben Täter auch Geschäfte in Klagenfurt bestohlen haben. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (141 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at Artikel zum Thema Alarm ging los: Panische Täter vergaßen das Diebes­gut im Geschäft

Die Täter waren am 2. Februar auf Diebstahltour und haben einen Einkaufsmarkt in Wolfsberg um mehr als tausend Euro bestohlen. Die gestohlene Ware haben sie dabei in einem Einkaufswagen deponiert und versuchten über den unversperrten Notausgang zu flüchten, was ihnen jedoch nicht gelang – wir haben berichtet. Am selben Tag wurden auch zwei Drogerien in Klagenfurt bestohlen. In Welzenegg wurden Parfums im vierstelligen Eurobereich, in Viktring ebenfalls Parfums und zwei Rasierapparate entwendet.

Polizei erkennt Zusammenhang

Nachdem die Polizei erste Ermittlungen und Erhebungen durchgeführt hat und auch anhand der Auswertung des Videomaterials, geht man derzeit davon aus, dass es sich bei allen drei Tatorten um dieselben Tatverdächtigen handeln könnte. Einer der Täter war dabei mit einer grünen Winterjacke, grauen Jeans und dunklen Turnschuhen bekleidet, der Zweite mit einer dunklen Winterjacke, blauen Jeans und weißen Turnschuhen.