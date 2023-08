Fake-Profile und Falschinformationen Fake-News rund um Kita-Eröffnung in Keutschach: Gemeinde droht nun mit Anzeigen Keutschach am See - Die Gemeinde Keutschach am See reagiert nun auf zahlreiche öffentliche Falschinformationen auf Facebook im Zusammenhang mit einer Kita-Neueröffnung im Ort. Wenn nötig, werde man die Vorgänge auch zur Anzeige bringen, berichtet man. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (269 Wörter) SYMBOLFOTO © yan-krukau/pexels.com

“Tatsächlich haben wir noch keine Kita-Gruppe in Keutschach”, berichtet die Amtsleiterin der Gemeinde, Isabella Messner, gegenüber 5 Minuten. Die erste soll nun in einer Woche, am 13. Februar, eröffnet werden. Und schon im Vorhinein gab es einiges an Falschinformationen, die in sozialen Netzwerken zu lesen waren. “Wir haben massive Probleme mit Fake-Profilen gehabt, die wohl nicht wollen, dass eine Kita-Gruppe erstellt wird”, vermutet Messner.

Fake-Profile im Laufe des Wochenendes verschwunden

Gleichzeitig müsste nämlich auch eine Kindergartengruppe, in deren Raum die Kita-Gruppe kommt, in die Volksschule übersiedeln. “Das passt Manchen scheinbar nicht. Die haben sich dann Fake-Profile zugelegt und sich als betroffene Mütter ausgegeben.” Im Laufe des Wochenendes seien diese Profile dann aber wieder verschwunden. Dabei sei die Volksschule groß genug und hätte mehr als genug Platz für eine Kindergartengruppe, weiß die Amtsleiterin.

“Die Kinder freuen sich jetzt schon drauf”

Außerdem würden sich die Kindergartenkinder auch freuen, sind es doch die Ältesten, die in die Volksschule übersiedeln und sich künftig als “Schulgruppe” bezeichnen dürfen. “Da freuen sich die Kinder jetzt schon drauf”, so Messner. Wie sie weiter berichtet, würden die offenen Fragen, die noch bestehen, am Info-Abend am kommenden Donnerstag, den 9. Februar, geklärt werden. Und die meisten Eltern sind dann doch froh: “Wir haben bereits zehn oder elf Anmeldungen”, meint die Amtsleiterin.

Fake-News sollen rechtlich geprüft werden

Die Gemeinde wird jedenfalls, so schreibt man auf Facebook, die datenschutzrechtlichen Verletzungen rechtlich prüfen und Fake-News bzw. Falschprofile an Facebook melden. Zudem würde man es sich auch vorbehalten, die Vorgänge möglicherweise sogar zur Anzeige zu bringen.