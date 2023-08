Anfang Dezember letzten Jahres Brieftasche gestohlen: Polizei konnte ver­meintlichen Dieb ausfindig machen St. Veit an der Glan - Anfang Dezember letzten Jahres wurde einem 54-jährigen Kärntner in St. Veit an der Glan, während er baden war, die Brieftasche gestohlen. Nun konnte der 50-jährige Täter ausgeforscht werden - er zeigt sich geständig. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (76 Wörter) SYMBOLFOTO © fotolia.com Gerhard Seybert

In einem öffentlichen Schwimmbad in St. Veit an der Glan ist Anfang Dezember letzten Jahres ein 54-jähriger Mann bestohlen worden – ihm wurde die Brieftasche entwendet. Dadurch ist ihm ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden. Umfangreiche polizeiliche Ermittlungen haben nun dazu geführt, dass ein 50-jähriger Verdächtiger aus dem Bezirk St. Veit an der Glan ausgeforscht werden konnte. Er ist geständig, wie die Polizei berichtet, und wird nun der Staatsanwaltschaft angezeigt.