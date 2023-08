Gefährliche Triebschneeansammlungen Lawinen­sprengungen in der Ober­steiermark konnten Schlimmeres verhindern Obersteiermark - Am vergangenen Wochenende sorgten große Schneemengen und starker Nordwestwind für eine prekäre Lawinensituation in der Obersteiermark. Um die Situation zu entschärfen, wurden großräumige Lawinensprengungen durchgeführt. Über der Waldgrenze ist die Lawinengefahr derzeit noch erheblich. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (146 Wörter) © Lawine-Steiermark

In den vergangenen Tagen sorgten große Schneemaßen in Kombination mit dem starken Nordföhn für gefährliche Schneewechten in Gebieten der Obersteiermark. Um die angespannte Lawinensituation zu entschärfen, wurden die Schneemassen durch die Lawinenwarnkommission gesprengt. Besonders betroffen war das Gebiet rund um die Planneralm, hier musste auch die Zufahrtsstraße gesperrt werden. Laut dem ORF mussten auch drei Seitentäler rund um Krakau, im Bezirk Murau, gesperrt werden. Auch hier konnten gefährliche Lawinenabgänge nicht ausgeschlossen werden. Durch die gezielten Sprengungen wurde wohl Schlimmeres verhindert.

Weiterhin Lawinenwarnstufe 3

Über der Waldgrenze ist die Lawinengefahr derzeit noch erheblich. Unter der Waldgrenze wird die Lawinengefahr als mäßig eingestuft. Der stürmische Nordwestwind bildete Triebschneeablagerungen, die besonders die Expositionen Ost und Süd betreffen. Auch in Rinnen und Mulden lagern Triebschneeansammlungen. Schneebretter und Lawinen können schon bei einer geringen Zusatzbelastung ausgelöst werden.