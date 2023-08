Mit 96,3 Prozent Bund sozial­demokratischer Akademiker: Schwarz übernimmt Vorsitz Steiermark - Letzten Freitag fand die Landeskonferenz des BSA (Bund sozialdemokratischer Akademiker, Intellektueller und Künstler) Steiermark statt. SPÖ Klubobmann im Landtag Hannes Schwarz übernahm dabei nach 7 Jahren den Vorsitz von Landesrätin Doris Kampus und erhielt bei der Wahl mit 96,3 Prozent breite Unterstützung der Delegierten. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (262 Wörter) © Peter Drechsler

Letzten Freitag, dem 3. Februar, fand die Landeskonferenz des BSA (Bund sozialdemokratischer Akademiker, Intellektueller und Künstler) Steiermark statt. Hannes Schwarz (SPÖ) übernahm nach 7 Jahren den Vorsitz von Landesrätin Doris Kampus.

“In guten Händen”

Der steirische SPÖ Chef Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang gratuliert Schwarz zur Wahl und betont die Wichtigkeit des BSA: „Es ist die Aufgabe der Sozialdemokratie, nicht nur Antworten auf aktuelle Fragestellungen, wie die Teuerungswelle, zu finden, sondern auch politische Konzepte für Themen zu entwickeln, die uns in 5 oder 10 Jahren beschäftigen werden. Dem BSA wohnt eine enorme Gestaltungskraft und Kompetenz inne. Ich bin sicher, dass die Organisation bei Hannes Schwarz in guten Händen ist und der BSA weiterhin dazu beitragen wird, die sozialdemokratische Themenführerschaft in den großen Zukunftsfragen zu stärken.“

“Offener auf Zivilgesellschaft zugehen”

Der neue BSA Vorsitzende Hannes Schwarz sieht darin auch einen klaren Handlungsauftrag an die Politik: „Ich bin fest davon überzeugt, dass Parteien und Politiker sich ändern müssen, damit wir unsere Demokratie vor autoritären Strömungen schützen können. Wir müssen offener werden und mehr auf die Zivilgesellschaft zugehen. Denn nur, wenn Menschen sehen, dass sie nicht nur wählen, sondern auch aktiv etwas verändern können, haben sie ein Interesse daran, die Demokratie zu verteidigen. Wie notwendig diese Verteidigung ist, zeigt uns die erschreckende Zahl, dass mittlerweile 70 Prozent der Weltbevölkerung in autoritären Regimen leben. Als BSA werden wir uns daher intensiv damit beschäftigen, wie wir unsere eigenen Strukturen ändern und mit gutem Beispiel vorangehen können, um diese Mitbestimmung zu ermöglichen.“