10. März

Cool: Spektakuläres MMA Event kommt nach Graz

Graz - In einem achteckigen Käfig (Octagon) treffen sich die talentiertesten MMA Kämpfer Mitteleuropas am 10. März in Graz. In den sognenannten "Main Fights" kämpfen die Sportler um einen möglichen Vertrag in der UFC - der größten MMA Organisation der Welt.

von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (88 Wörter)