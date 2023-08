Zwischen 13. Dezember und 5. Februar Mehrere zehn­tausend Euro Bargeld aus Mehr­familienhaus gestohlen Villach - Zwischen dem 13. Dezember und dem 5. Februar haben bislang unbekannte Täter in Villach in einem Mehrfamilienhaus mehrere zehntausend Euro erbeutet. Das Geld haben ein 85-jähriger Mann und sein im Haus wohnender Schwiegersohn im Haus aufbewahrt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (76 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Mehrere zehntausend Euro haben unbekannte Täter aus einem Mehrfamilienhaus in Villach in den vergangenen knapp zwei Monaten gestohlen. Ein 85-jähriger Mann und sein ebenfalls im Haus wohnender Schwiegersohn hatten einiges an Geld dort lagern. Als sie überprüften, ob es noch da ist, stellten sie fest, dass es verschwunden war. Zu einem eventuellen Tatverdächtigen konnten beide Männer keine Angaben machen. Ihnen entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren zehntausend Euro.