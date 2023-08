Nach 5-Minuten-Bericht

Lange Wartezeit hat ein Ende: Café in Völkendorf sperrt wieder auf

Villach-Völkendorf - Am kommenden Sonntag ist die Wartezeit für die Völkendorfer endlich vorbei. Nachdem sich die Firma Strobl im Vorjahr verabschiedete, war das Lokal in der Crusizstrasse geschlossen. Nach einem Bericht und einem Aufruf bei "5 Minuten" meldete sich der gebürtige Holländer Harold van Es und meinte: "Ich mache was".

von Manfred Wrussnig 1 Minute Lesezeit (91 Wörter) Exklusiv