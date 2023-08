Tragisch Ein Todesopfer bei großem Brand in Fischl Klagenfurt - In Fischl ist heute Nachmittag ein großer Wohnungsbrand ausgebrochen. Wie die Polizei bestätigt, gibt es derzeit auch ein Todesopfer zu beklagen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (94 Wörter) Eilmeldung © FF St. Peter Klagenfurt

Ein fürchterlicher Wohnungsbrand hat sich heute am späten Nachmittag in Fischl ereignet. Wie uns Branddirektor-Stellvertreter Wolfgang Germ von der Berufsfeuerwehr bestätigt, mussten 15 Personen evakuiert und einige ins Klinikum mit einer Rauchgasvergiftung gebracht werden. Für eine Person, eine 84-jährige Pensionistin, kam leider jede Hilfe zu spät, so die Polizei gegenüber 5 Minuten. Die Person verstarb noch an Ort und Stelle. Derzeit sind die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehren Hauptwache, Ebenthal und St. Peter noch im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.