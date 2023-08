Im CITYPARK Hier gibt es Krapfen & Kinderschminken für kleine Faschingfans Graz - Der Faschingsdienstag am 21. Februar steht im CITYPARK ganz unter dem Motto Kinderfasching. Die kleinen Besucher erwartet ein kunterbuntes Programm mit Clown Jako, Hokus Pokus Musikus, einer Kinder-Schmink-Station, lustigen Stelzengehern, gratis Krapfen und vieles mehr. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (227 Wörter) © CITYPARK

Heuer sind am Faschingsdienstag gleich zwei Kinderlieblinge im CITYPARK zu Gast. Clown Jako bringt mit seinen frechen Späßen Groß und Klein zum Lachen und Hokus Pokus Musikus verzaubert mit seinen lustigen Liedern die kleinen Besucher und lädt zum Tanzen und Mitmachen ein. Clown Jako tritt von 11 bis 13 Uhr und Hokus Pokus Musikus von 14 bis 18 Uhr am Panorama Platz auf. Darüber hinaus ist von 12 bis 14 Uhr ein lustiger Stelzengeher im Center unterwegs und verteilt Luftballonfiguren.

Krapfen & Kinderschminken



Bei der Kinder-Schmink-Station werden verschiedenste Wunschmotive ins Gesicht gemalt, egal ob Schmetterling, Löwe oder Superheld. Das Schminken findet von 11 bis 18 Uhr am Panorama Platz statt. Gleich 1.000 GRATIS-Krapfen gibt es ab 11 Uhr für alle Besucher, solange der Vorrat reicht. Im Kinderclub „Spieleburg“ (für Kinder ab 3 Jahre) findet eine lustige Faschingsparty statt. „Fasching war bei uns im CITYPARK schon immer ein Highlight. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass der Faschingsdienstag in den Semesterferien stattfindet und wir unseren kleinen Gästen nach zweijähriger Pause so ein tolles Programm anbieten können.“, freut sich Center-Manager Mag. Waldemar Zelinka über den bevorstehenden Kinderfasching.

Programm: