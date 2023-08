Heute Feuerwehren im Einsatz: Auto gegen Tunnelportal geknallt Gratkorn - Heute gegen 16 Uhr mussten die Feuerwehren Friesach Wörth und Gratkorn-Markt zu einem Einsatz ausrücken. Ein Auto ist gegen ein Tunnelportal geknallt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (81 Wörter) © Freiwillige Feuerwehr Pöllau

Am Montag den 06. Feber wurde die Feuerwehr Friesach Wörth um 16.15 Uhr gemeinsam mit der Feuerwehr Gratkorn-Markt zu einem Verkehrsunfall auf der B67 alarmiert. Ein Auto ist am Südportal des Hausbergtunnel in die Wand des Tunnelportals gefahren. Der Einsatz wurde von der einsatzleitenden Feuerwehr Gratkorn-Markt abgearbeitet, die FF Feuerwehr Friesach Wörth konnte mit den Fahrzeugen wieder ins Feuerwehrhaus einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen. Nähere Details zum Unfall sind noch nicht bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden.