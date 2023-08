Rettungsaktionen

Für Opfer von Erdbeben in der Türkei: So kannst du jetzt helfen

Steiermark - Ein Erdbeben der Stärke 7,4 hat am Montag in den frühen Morgenstunden mehrere Städte im Südosten von Türkiye erschüttert. Die Österreichische Regierung hat sofort mit der Schadensbewertung und den Rettungsaktionen begonnen. So kannst du den Erdbebenopfer helfen.