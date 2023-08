Frühtemperaturen zwischen -17 und -7 Grad

Am Dienstag: Hoch "Elisabeth" sorgt für sonniges aber frostiges Wetter

Steiermark - Am Dienstag erwartet uns in der Steiermark meist sonniges Wetter. In den Morgenstunden können die Werten zwischen -17 und -7 Grad erreichen. Auch in der Obersteiermark bleibt es tagsüber frostig.

von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (81 Wörter)