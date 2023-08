Höchstwerte zwischen -3 und +2 Grad. Hoch "Elisabeth" sorgt für sonniges aber frostiges Wetter Kärnten - Am Dienstag erwartet uns in Kärnten meist Sonne. Harmlose Wolken stören den Sonnenschein kaum. Nach meist strengem Morgenfrost liegen die Tageshöchstwerte zwischen -3 und +2 Grad. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (96 Wörter) © Simone Hattenberger

Laut den Wetterexperten der GeoSphere soll der Dienstag in Kärnten meist sehr sonnig verlaufen: “Einzelne flache Nebelfelder in einigen Tälern und Becken sollten sich meist schon am Vormittag wieder auflösen, teils ist es dann sogar wolkenlos.” Vorübergehend könnten im Tagesverlauf ein paar dünne Wolken durchziehen, es soll dabei aber sonnig bleiben. Die Höchstwerte liegen nur zwischen -3 und +2 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.