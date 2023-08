Heute in Fischl Nach schrecklichem Brand: Betroffene bekommen Übergangs-Wohnung von der Stadt Klagenfurt - Kurz nach Bekanntwerden des fürchterlichen Wohnungsbrandes in der Fischlsiedlung war Bürgermeister Christian Scheider vor Ort, um Betroffene mit dem Notwendigsten zu unterstützen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (197 Wörter) Auch Bürgermeister Christian Scheider (Mitte) war beim schrecklichen Wohnungsbrand heute vor Ort. © KK Artikel zum Thema Ein Todesopfer bei großem Brand in FischlWohnung in Fischl in Vollbrand: Feuerwehren im Einsatz

Ein fürchterlicher Wohnungsbrand hat sich heute am späten Nachmittag in einem mehrstöckigen Gebäude in der Fischlsiedlung ereignet. Der Brand zog sich über zwei Stockwerke und forderte ein Todesopfer, 15 Personen mussten evakuiert werden, einige befinden sich im Krankenhaus – wir haben berichtet. Bürgermeister Christian Scheider machte sich vor Ort ein Bild von der Notsituation und organisierte sofort entsprechende Verpflegung, damit Betroffene, die ihre Wohnungen akut verlassen mussten, bei diesen Minusgraden nicht im Freien frieren müssen. Von der Berufsfeuerwehr war bereits ein Bus der Stadtwerke organisiert worden.

“Werden alles tun, um Betroffene zu unterstützen”

In der Zwischenzeit stehen für mittlerweile sechs Parteien Übergangs-Unterkünfte zur Verfügung. Für all jene Brandopfer, die sich derzeit im Krankenhaus befinden, wird ebenfalls eine Unterkunft organisiert. “Es ist das Mindeste, was wir für die von diesem fürchterlichen Brand betroffenen Menschen tun können”, so Scheider. Tief betroffen ist Scheider vom Tod der 84-jährigen Pensionistin, die nicht gerettet werden konnte. “Was wir tun können, um die Betroffenen zu unterstützen, werden wir selbstverständlich tun, um den Menschen wenigstens diese Sorge nehmen zu können”, so der Bürgermeister abschließend.