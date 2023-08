Mehr als 2.500 Todesopfer Klagenfurter Unter­nehmen wollen Spenden für Erd­bebenopfer sammeln Klagenfurt / Syrien / Türkei - Mehr als 2.500 Todesopfer soll es aufgrund der verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet in heute gegeben haben. Nun rufen Klagenfurter Unternehmen dazu auf, für die Menschen, die innerhalb weniger Minuten ihr Zuhause verloren haben, zu spenden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (86 Wörter) © Fotomontage Dieter Kulmer Photography & Screenshot Instagram le_barbier

“Es braucht jetzt das Notwendigste: Erste Hilfe, Nahrungsmittel, Wasser, Decken und Schlafsäcke”, schreibt das Klagenfurter Unternehmen “Le Barbier” in seiner Instagram-Story. Um das auch vor Ort schnellstmöglich aufbringen zu können, bittet man nun die Bevölkerung in der Story um finanzielle Spenden. Als Spendeort werden das “Le Barbier” und das “Cleopatra Klagenfurt” in der Landeshauptstadt angegeben, man kann das Geld also direkt hin bringen. “Am Freitag wird das Geld zugesandt”, meint man weiter und wird auch, so verspricht man, den Bankauszug dann posten.