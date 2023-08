In Moosburg Unbekannte schüttelten Laternen, bis diese abbrachen Moosburg - Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar zwei Laternen in Moosburg so stark geschüttelt, dass der Beleuchtungskörper oben abbrach. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (64 Wörter) © AdobeStock

Zwischen dem 4. Februar, 22 Uhr, und dem 5. Februar, 7 Uhr, haben derzeit unbekannte Täter in Moosburg in der Pestalozzistraße und in der Krumpendorfer Straße je eine Straßenlaterne beschädigt. Dazu schüttelten sie die Laternen so stark hin und her, bis der Beleuchtungskörper oben abbrach. Dadurch entstand der Gemeinde Moosburg ein Schaden in der Höhe von mehr als tausend Euro.