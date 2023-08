Er wurde verletzt Frau möchte Zapfsäule wechseln und quetscht dabei Bein eines Mannes ein Feldkirchen - In Feldkirchen wollte eine 49-jährige Frau gerade mit dem Auto die Zapfsäule auf einer Tankstelle wechseln. Sie übersah einen seitlich hinter ihr parkenden 72-Jährigen und fuhr gegen dessen Auto, als er aussteigen wollte. Dabei wurde sein Bein eingequetscht. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (106 Wörter) SYMBOLFOTO © Bettina Nikolic

Heute Vormittag, am 6. Februar um 10.45 Uhr, war eine 49-jährige Frau gerade im Bereich einer Tankstelle in Feldkirchen. Um ihr Fahrzeug zu einer anderen Zapfsäule zu stellen, legte sie den Rückwärtsgang ein und fuhr, vermutlich ohne in den Rückspiegel zu sehen, los. Dabei hat sie einen auf der rechten Seite geparkten Wagen übersehen, aus dem gerade ein 72-jähriger Mann aussteigen wollte.

Fuß wurde eingeklemmt

Das Bein des 72-Jährigen wurde daraufhin zwischen der Fahrzeugtür und der Fahrerkabine eingeklemmt. Der Mann musste vom Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum nach Klagenfurt gefahren werden. Der Alkotest bei beiden Lenkern verlief negativ.