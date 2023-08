Auch in Kleiderlager einbrechen versucht Einbrecher stehlen hunderte Euro aus Frisörsalon in Völkermarkt Völkermarkt - Im Laufe des vergangenen Wochenendes sind unbekannte Täter in einen Frisörsalon in Völkermarkt eingebrochen und haben es wohl auch bei einem Kleiderlager versucht. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (58 Wörter) © sdecoret/stock.adobe.com

Im Laufe des vergangenen Wochenendes sind bislang noch unbekannte Täter durch Aufzwängen der Eingangstür in einem Frisörsalon in Völkermarkt eingebrochen. Dabei haben sie einige hundert Euro sowie mehrere teure Pflegeprodukte gestohlen. Weiters hat jemand, im selben Zeitraum, versucht, in ein Kleiderlager in Völkermarkt einzubrechen. Dabei entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.