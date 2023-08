Der Gegner: Futsal Klagenfurt Klarer Sieg: LPSV Kärnten dominiert Futsal-Derby Villach / Klagenfurt - Am vergangenen Wochenende hat in der zweiten österreichischen Futsal-Liga ein Kärntner Derby stattgefunden. Der LPSV Kärnten stand den Futsal Klagenfurt gegenüber und konnte beim 7:0-Sieg überzeugen. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (248 Wörter) © LPSV Kärnten

Im Duell Letzter gegen Erster versuchten es die Klagenfurter praktisch von Beginn an mit Offensive. Sie wollten sich mit einem “Flying Goalkeeper” direkt in der gegnerischen Hälfte festsetzen, was phasenweise auch gut gelang. Der LPSV Kärnten stand allerdings sehr stabil in der Defensive und ließ keine wirklichen Chancen der Gastgeber zu. Bereits nach nur drei Spielminuten zeigte der Gegendruck der Villacher dann Wirkung und Kapitän Nemanja Lukic traf aus der eigenen Hälfte zum 1:0 ins leer stehende Tor.

Zur Pause stand es schon 4:0

Obwohl der Ball vorwiegend in der Villacher Hälfte war, entwickelte sich ein einseitiges Spiel zu Gunsten des Tabellenführers aus der Draustadt. Die weiteren Treffer zum 4:0-Pausenstand erzielten Ivan Krnjic, Senad Huseinbasic und Dino Matoruga. Auch nach der Pause blieb das Spielgeschehen im Wesentlichen unverändert. Durch drei weitere Treffer gelang dem Tabellenführer ein klarer 7:0 Erfolg im Derby. Damit hat man vorerst, bei einem Spiel mehr, vier Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger, Inter Klessheim.

“Haben unsere Chancen nicht genutzt”

“Klagenfurt hat von Beginn an mit Flying Goalkeeper versucht, uns weit weg vom Tor zu halten. Wir sind aber sehr gut gestanden und haben mit Ausnahme der Schlussphase aber auch unsere Chancen sehr gut genutzt”, weiß Stephan Brozek, Sektionsleiter des LPSV Kärnten. Auch der Sportliche Leiter von Futsal Klagenfurt, Josip Bosnjak, war durchaus nicht unzufrieden mit der Leistung der eigenen Mannschaft. Aber er bemängelte auch: “Die Chancen, die wir selbst kreiert haben, haben wir im Endeffekt nicht genutzt.”