Drohende Erhöhung: Kommt Miet­preis­bremse in Österreich jetzt doch?

Steiermark - Knapp 300.000 Haushalte in Österreich sind aktuell an den Verbraucherpreisindex gebunden. Das bedeutet für diese eine drohende, anstehende und kräftige Mieterhöhung in der Höhe von 8,6 Prozent. Nun wird über eine Mietpreisbremse diskutiert.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (113 Wörter)