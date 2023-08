Mehrere hundert Euro Schaden

Klagenfurter (50) wollte Auto kaufen - Betrüger zockt ihn ab

Klagenfurt - Mehrere hundert Euro hat ein 50-jähriger Klagenfurter an einen Betrüger verloren, der angab, ihm ein Auto zu verkaufen. Dieses kam jedoch nie in Klagenfurt an.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (87 Wörter)