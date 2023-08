Prim. Dr. Herwig Oberlerchner Nach über 30 Jahren: Vorstand der Psychiatrie verlässt Klinikum Klagenfurt Klagenfurt - Der Abteilungsvorstand der Psychiatrie und psychotherapeutischen Medizin, Prim. Dr. Herwig Oberlerchner, verlässt das Klinikum Klagenfurt mit Ende August 2023 auf eigenen Wunsch, wie die KABEG heute bekannt gibt. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (280 Wörter) Prim. Dr. Herwig Oberlerchner © KABEG / Helge Bauer

“Ich habe aus rein persönlichen Gründen um einvernehmliche Lösung des Dienstverhältnisses gebeten, da ich meinem Berufsleben eine neue Richtung geben möchte”, so Oberlerchner. Er war insgesamt 31 Jahre am Klinikum tätig, wobei er je zehn Jahre lang Turnus- und Assistenzarzt, zehn Jahre Facharzt war und zuletzt zehn Jahre die Abteilung für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin geleitet hat. Den kürzlich in Betrieb genommenen Neubau der Psychiatrie hat er maßgeblich mitgeplant und die Inbetriebnahme begleitet.

“Dankbar für intensive und außergewöhnliche Zeit”

“Nach mehr als 30 Jahren in der KABEG habe ich hier mein persönliches Berufsziel erreicht und bin dankbar für diese intensive und außergewöhnliche Zeit, für das in mich gesetzte Vertrauen und für die Unterstützung in allen Belangen”, so Oberlerchner. KABEG-Vorstand Dr. Arnold Gabriel und der medizinische Direktor des Klinikum Klagenfurt, Dr. Dietmar Alberer, bedanken sich bei Oberlerchner für seinen jahrzehntelangen Einsatz: “Prim. Oberlerchner hat maßgeblich zur positiven Entwicklung der Abteilung beigetragen und wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute.”

“Er ist ein Visionär mit Bodenhaftung”

“Seine Entscheidung, sich als Primarius der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum Klagenfurt zurückzuziehen, kam für alle überraschend. Herwig Oberlerchner hat mir in einem persönlichen Gespräch seine privaten Beweggründe erklärt – ich verstehe ihn gut, bedaure aber seinen Schritt sehr”, so Gesundheitsreferentin Beate Prettner. Er sei in seiner Leidenschaft und mit seinem Einsatz herausragend gewesen. “Er ist ein Visionär mit Bodenhaftung, ein verlässlicher Partner, ein Kämpfer für die gute Sache. Dafür ein großes Dankeschön”, dankt Prettner dem Primarius.